Barmen/Koslar - Ein Netzwerk der Bewegung ist Vorzeigeprojekt

Barmen/Koslar.

5000 Euro und eine Reise nach Frankfurt am Main – so sah die Belohnung aus, die Dr. Wolfgang Speier für seine Bemühungen in Empfang nehmen durfte. Der engagierte Fußballtrainer hat für „sein“ Netzwerk aus mehreren Beteiligten beim Wettbewerb um den Zukunftspreis der Deutschen Sportjugend, kurz DSJ, den ersten Platz eingeheimst.