Jülich.

3000 Primeln in leuchtenden Farben weisen bereits vom 16. bis 18. März als Frühlingsgabe der Mitgliedsgeschäfte auf das Frühlingsfest der Werbegemeinschaft hin, das am 26. März von 10 bis 18 Uhr in der Innenstadt und auf dem Schlossplatz veranstaltet wird.