Jülich - Ein bisschen Silicon Valley: Bioreaktor-Bauer Dasgip boomt und boomt

Jülich.

Graue Theorie, an die viele, aber längst nicht alle glauben. In wohlfeilen Reden werden die Vorzüge des Forschungsstandorts Jülich mit Anbindung an die Universitäten in der Umgebung über den grünen Klee gelobt, aber ist das wirklich so? Wo kann man das sehen? Eine Antwort lautet: im Jülicher Gewerbegebiet Königskamp, bei der Firma Dasgip, die seit 2012 zum Hamburger Laborgerätehersteller Eppendorf AG gehört.