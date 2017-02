10 Millionen Euro Invest im Werk Brechen

Die Carl Eichhorn KG plant auch am Produktionsstandort Brechen (Hessen), ein entfernt liegendes Außenlager durch eine neue Halle am Firmenstandort zu ersetzen, die auch neue Maschinen aufnehmen soll. Laut Geschäftsführer Hellmuth Eichhorn werden hier zehn Millionen Euro investiert, wohl noch in diesem Jahr. In Jülich-Kirchberg sind – über Jahre – Investitionen von rund 50 Millionen Euro geplant.