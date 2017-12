Jülich.

Dr. Peter Nieveler (82) schätzt das klare Wort. Der letzte ehrenamtliche Bürgermeister der Stadt Jülich dankte dem hauptamtlichen Bürgermeister Axel Fuchs und dem Stadtrat nach der Verleihung des Ehrenringes an ihn in der voll besetzten Schlosskapelle der Zitadelle. Er war am Donnerstag einen Moment sehr ergriffen. Dann ging er bewusst in die Offensive und fragte sich öffentlich: „Womit hast Du denn den Ring verdient?“ Immerhin falle ihm spontan „ein Fehltritt“ ein!