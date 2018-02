Jülich - Ehrenamtlicher Begleitdienst in Jülich startet mit gemeinsamen Besuchen

Jülich. Viele Seniorinnen und Senioren sind sehr mobil und nehmen gerne die kulturellen Angebote wahr, die Jülich ihnen bietet. Doch wie sieht es mit gesellschaftlicher Teilnahme und Teilhabe aus, sollte die gesundheitliche Situation die Mobilität einschränken?

Oder wenn die Seniorin oder der Senior nicht (mehr) selbst Auto fährt oder der Partner/ die Partnerin verstorben sind? Mit zunehmender Mobilitätseinschränkung werden die Möglichkeiten der gesellschaftlichen Teilhabe kleiner, der Bewegungsradius nimmt ab und beschränkt sich mitunter auf das nähere nachbarschaftliche Umfeld. Viele ältere Menschen sind in dieser Situation alleine auf sich gestellt und es droht soziale Vereinsamung. Im Rahmen des durch das Land NRW geförderten Projektes „Altengerechte Quartiersentwicklung Jülich Nordviertel“ wird nun ein ehrenamtlicher Begleitdienst aufgebaut. Das teilt die Stadt Jülich mit.

Dieser richtet sich primär an Bewohner des Nordviertels, aber nicht ausschließlich und auch ältere Menschen im sonstigen Kernstadtgebiet dürfen gerne teilnehmen, sofern ausreichende ehrenamtliche Begleiter zur Verfügung stehen. Die ehrenamtlichen Begleiterinnen und Begleiter bieten ihren Dienst an für beispielsweise Arztbesuche, Stadtbummel, Spaziergänge, aber auch für die Teilnahme an kulturellen Angeboten wie Kino- oder Theaterbesuchen.

Im März werden gemeinsame Kino- und Theater-Besuche in Jülich angeboten und ein Opern-Besuch in Düsseldorf. Ältere Menschen, die gerne die ausgewählten Filme oder Theateraufführungen in netter Begleitung sehen möchten, können sich gerne in Verbindung setzen mit der zuständigen Quartiersentwicklerin Beatrix Lenzen im Amt für Familie Generationen und Integration.

Geplant sind der Besuch des Filmnachmittags bei Kaffee und Kuchen mit dem Film „Loving Vincent“ am Sonntag, 18. März, um 14 Uhr und der Multimedia-Livereportage „Cornwall“ am Donnerstag, 22. März, um 20 Uhr im Kulturbahnhof.

Im März werden zusätzlich folgende Theater-Besuche angeboten: Fahrt zur Deutschen Oper am Rhein zur Opernaufführung „Die lustigen Weiber von Windsor“ am Samstag, 10. März, und in der Stadthalle Jülich „Ein Mordstheater“ mit dem Theaterensemble Bühne 80 am Mittwoch, 14. März, um 20 Uhr sowie am Freitag, 23. März, um 20 Uhr im Kulturbahnhof zeigt das Theater Zitadelle ein Figurentheater für Erwachsene „Die Berliner Stadtmusikanten Teil II“.

Informationen zu den Filmen, den Theateraufführungen, den Eintrittsgeldern und zum ehrenamtlichen Begleitdienst erhalten Interessierte im Amt für Familie, Generationen und Integration, Telefon 63239 (Beatrix Lenzen) oder E-Mail: BLenzen@juelich.de.