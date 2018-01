Gevenich - Eheleute Kieven aus Gevenich feiern Diamanthochzeit

Gevenich. Für die Eheleute Marianne und Heinz Kieven beginnt das neue Jahr mit einem großen Fest, denn heute blicken sie auf 60 gemeinsame Jahre zurück. Am 2. Januar 1958 gaben sie sich auf dem Standesamt in Linnich das Jawort. Zwei Tage später wurde in Gevenich, wo sie auch heute leben, kirchlich geheiratet. Mit all ihren Lieben wollen sie dieses Fest am kommenden Sonntag feiern.

Froh und glücklich ist das Jubelpaar, dass es die Diamanthochzeit bei guter Gesundheit und geistiger Frische feiern darf. Langeweile kennen sie bis heute nicht, dafür sorgen schon ihre fünf Kinder, die Schwiegerkinder und zehn Enkel.

Am 17. Mai 1939 in Köln geboren, wuchs die Jubilarin in Gevenich auf. Nach der Volksschule besuchte sie zunächst die Handelsschule, doch die musste sie abbrechen, als ihre Mutter erkrankte. Später arbeitete sie eine Zeit im Haushalt sowie in einem Haushaltswarengeschäft, bevor sie ausschließlich Hausfrau und Mutter war. Kochen, Backen, sich um die Familie kümmern, das steht heute noch bei ihr ganz oben an.

Heinz Kieven wurde am 16. März 1934 in Welldorf geboren. Als Landwirtssohn ging er zunächst auch in die Landwirtschaft, absolvierte später aber eine Lehre als Sandformer und Gießer. Später schulte er zum Elektroniker um und war beim AVR im Forschungszentrum tätig. Er engagierte sich zudem im Betriebsrat, gehörte in Welldorf und Gevenich der Schützenbruderschaft an und war 60 Jahre als Fahnenschwenker aktiv. Außerdem errang er zweimal die Königswürde. In vielen Dorfvereinen ist er außerdem aktiv und hat seit etlichen Jahren das Amt des Ortsvorstehers inne, gehört dem Linnicher Stadtrat sowie einigen Ausschüssen an.

Zum heutigen Diamantenen Ehejubiläum gratuliert die Jülicher Lokalredaktion ganz herzlich und wünscht dem Jubelpaar noch viele schöne Jahre im Kreis ihrer großen Familie.