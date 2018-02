Linnich - Drei Schwer- und zwei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

Linnich . Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag auf der L228 zwischen Rurdorf und Merzenhausen sind fünf Menschen verletzt worden – drei davon schwer. Es entstand ein Sachschaden von rund 20.000 Euro.

Gegen 16.45 Uhr war ein 34-jähriger Autofahrer aus Hückelhoven auf der L228 von Merzenhausen in Richtung Rurdorf unterwegs. Mit in seinem Fahrzeug saßen eine 29-Jährige aus dem gleichen Ort sowie ein anderthalb Jahre altes Kind. Zur gleichen Zeit befuhr ein 72-jähriger Alsdorfer mit seiner 52-jährigen Beifahrerin die L228 in Gegenrichtung. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es in Höhe des Ortes Floßdorf zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Während der Mann aus Hückelhoven und das Kleinkind nach ambulanter Behandlung aus dem Krankenhaus entlassen werden konnten, mussten sich die 29-Jährige sowie die Insassen aus dem anderen Fahrzeug in stationäre Behandlung begeben. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Beide Fahrzeuge mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.