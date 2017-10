Aldenhoven.

Aus bisher drei kommunalen Kindertagesstätten ist das „Verbund-Familienzentrum Aldenhoven Für Dich-für Mich-für Alle“ geworden. Es sind die drei Kindertagesstätten „Regenbogen“ in Aldenhoven, „Haus für Kinder“ in Schleiden und „Kleine Freunde“ in Freialdenhoven.