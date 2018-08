Jülich - Drei größere neue Geräte auf Jülicher Spielplätzen

Jülich. Drei größere neue Geräte sind in diesem Jahr auf Spielplätzen in der Stadt aufgebaut worden. Darüber informierte die Verwaltung in der Sitzung des Ausschusses für Jugend, Familie, Integration, Soziales, Schule und Sport am Donnerstag.

Eher ältere Kinder sind Zielgruppe einer Kletterburg mit integriertem Kletterfelsen auf dem Gelände an der Königsberger Straße. Jüngere Mädchen und Jungen dürften die Lokomotive mit Kletternetz und Rutsche auf dem Spielplatz an der Kreisbahnstraße in Koslar nutzen.

Auf dem Schlossplatz wurde der Spielplatz ergänzt um einer Kletterburg für jüngere Kinder sowie um eine Doppelschaukel, die aus Spendenmitteln angeschafft wurde.

Die Spielgeräte seien in den Sommerferien bereits gut von ihrer „Kundschaft“ angenommen worden, hat die Stadtverwaltung beobachtet und dem Gremium im Neuen Rathaus mitgeteilt.