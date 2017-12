Jülich - Dr. Kochs Kalender mit Linnicher Ansichten

Jülich. Als besonders schönes und persönliches Geschenk für alle, welche die Stadt Linnich in ihr Herz geschlossen haben, eignet sich der Kalender, den Dr. Karl Koch rechtzeitig zum Fest fertiggestellt hat.

Inspiriert von den berühmten Impressionisten war er vor allem in den 1980er Jahren häufig in der Stadt unterwegs auf der Suche nach schönen Motiven, die er dann in Öl auf Leinwand oder mit Kohle festhielt. Manches davon, was er abbildete, ist heute so nicht mehr vorhanden.

Aus seinem reichen Fundus wählte er 13 Motive aus, die Straßenzüge und Landschaftsmotive rund um Linnich aus. Für das Deckblatt wählte er eine Darstellung des Kirchplatzes, die er nach einer alten Fotografie fertigte und die den Platz zur Jahrhundertwende darstellt.

Erhältlich ist der Kalender bei Schreibwaren Kaufmann und im Kiosk des Edeka-Supermarktes.