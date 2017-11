Boslar.

Fast gebetsmühlenartig hatte Boslars Ortsvorsteher in Sitzungen des Fachausschusses und des Rates die Frage nach dem Stand in Sachen Brücke Degerstraße in Boslar gestellt. Das marode Bauwerk ist seit über einem Jahr gesperrt. Der Neubau war zwar angekündigt worden, allein die Umsetzung verlor sich in der übergreifenden Behördenstruktur zwischen Stadt, Kreis und Wasserverband Eifel-Rur.