Broich - Die Pflanzen lassen sich entlang der Rur schwer bändigen

Broich.

Viele Herkulesstauden an der Rur sehen mittlerweile ziemlich trostlos und ungefährlich aus. Die Blütehochzeit liegt hinter ihnen und die Dürre tat ihr Übriges: braun und trocken ragen die für den Menschen giftigen Pflanzen am Ufer empor. Am Boden sprießt aber schon die nächste Generation. Die Staude breitet sich weiterhin stark entlang der Rur – sowie auch der Inde – aus und verdrängt andere Pflanzen.