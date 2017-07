Jülich.

Es ist leer geworden in der Gemeinschaftshauptschule Rur­aue Jülich. Aber wen wundert das, wenn eine Einrichtung schließt? In wenigen Tagen ist das im doppelten Sinne der Fall, und so sieht das nun mal aus. Dann schließen sich die Türen nicht nur für sechs Wochen Sommerferien, sondern für immer.