Die KG Ulk Selgersdorf lädt zum Feiern ein

Selgersdorf. Auch in diesem Jahr möchte sie die KG Ulk Selgersdorf wieder zum traditionellen Sommerfest am 24. und 25. Juni einladen.

Mit einer „Happy Hour“ beginnt am Samstag, 24. Juni, um 19 Uhr das Sommerfest am Schützenhaus in Selgersdorf, wo die Karnevalisten neben kühlen Getränken auch Spezialitäten vom Grill anbieten. Für die musikalische Unterhaltung wird die Realschulband Jülich den ganzen Abend über sorgen.

Am Sonntag, 25. Juni, geht es mit einem gemütlichen Frühschoppen sowie dem allseits beliebten Kickerturnier ab 10 Uhr weiter. Die Auslosungen für das Kickerturnier erfolgt gegen 10.30 Uhr, so dass ab 11 Uhr die Spiele um den begehrten Willi-Goder-Pokal beginnen können.

Für die Kinder und Jugendlichen werden am Sonntag verschiedene Aktionen durch den Jugendausschuss der KG Ulk angeboten, so dass für einen geselligen Tag für die gesamte Familie gesorgt sein dürfte. Selbstverständlich wird auch am Sonntag ab 12 Uhr für das leibliches Wohl gesorgt sein. Neben den Grillspezialitäten lädt ab 14 Uhr die Cafeteria zum gemütlichen Plausch bei Kaffee und Kuchen ein. Die KG Ulk Selgersdorf freut sich auf möglichst viele Gäste.

Blick auf neue Session 2017/18

Neben zahlreichen Mitgliedern auf der Mitgliederversammlung begrüßte Präsident Bernd Goerres auch das amtierende Prinzenpaar mit Prinz Freddy I. (Wtterwulghe) und Prinzessin Helga I. (Krauthausen) mit den Prinzenpaarführern André und Angie Hennes, bei denen er sich für die vergangene Session und die Repräsentation der KG Ulk nochmals herzlich bedankte.

Ebenso dankte er dem Jugenddreigestirn mit Prinz Björn I. (Esser), Jungfrau Jana I. (Wilden) und Bauer Patrick I. (Wölke), das mit Dreigestirnsführerin Lisa Schwitalla die KG durch die vergangene Session begleitet und vertreten hat.

Den anschließenden positiven Rückblicken des Geschäftsführers, des Schatzmeisters, des Senatspräsidenten, der Jugendabteilung und der Hoppi-Toppis war der Dank an alle Aktiven – ob Prinzenpaar mit Prinzenpaarführern, dem Jugenddreigestirn mit Dreigestirnsführerin, dem Elferat, der Prinzengarde, den Tanzgruppen, den Hoppi Toppis, den Bühnen- und Wagenbauern, dem Senat sowie dem Vorstand – zu entnehmen. Anschließend erfolgte die einstimmige Entlastung des geschäftsführenden Vorstands und des Gesamtvorstands.

Margot Dreßen ist neue Prinzessin

Mit großer Spannung erwarteten alle die anstehende Wahl einer neuen Tollität bzw. neuer Tollitäten für die kommende Session 2017/18. Hier stellte sich Margot Dreßen dem Votum der Mitglieder, was von allen mit begeistertem Applaus aufgenommen und die durch einstimmige Wahl als neue Prinzessin für die kommende Session 2017/2018 bestätigt wurde.

Der KG ULK Selgersdorf und der gewählten Prinzessin Margot I. steht mit Sicherheit eine tolle Session bevor, die die ein oder andere Neuheit und Überraschung bereit halten wird.

So ist beispielsweise die im Großraum Düren-Aachen-Heinsberg-Mönchengladbach einzigartige erste große Nostalgiesitzung geplant: Urwüchsig und urkölsch präsentiert die KG ULK Selgersdorf am Sonntag, 4. Februar, ab 17.30 Uhr Karneval aus der „guten alten Zeit“. Am Karnevalssamstag geht ab 20 Uhr im Festzelt die Post ab mit DJ Timbo.