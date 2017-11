Jülich.

Eine gute Woche nach der Eröffnung des traditionsreichen Weihnachtsmarktes auf dem Schlossplatz startet am 1. Dezember unter dem Namen „Jülich im Advent“ ein fulminanter Jahres-Endspurt in der Innenstadt. „Das ist ein absolutes Highlight, es ist fast täglich etwas los“, sagte Bürgermeister Axel Fuchs bei der Vorstellung des Programms, das Musik, Kunst, Spaßsport, Unterhaltung und Shopping umfasst und am dritten Adventswochenende seinen Höhepunkt erlebt.