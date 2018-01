Aldenhoven - Die Gemeinde Aldenhoven sucht neue Schöffen

Aldenhoven. Die Gemeinde Aldenhoven sucht Schöffen für die Strafkammern und das Schöffengericht für die Geschäftsjahre 2019 bis 2023 statt. Die Schöffen werden in Anlehnung an die Einwohnerzahl verteilt.

Aldenhoven stellt fünf Hauptschöffen für die Strafkammern und einen Hauptschöffen für das Schöffengericht. Die Gemeinde sucht engagierte Bewerber, die als Schöffinnen oder Schöffen tätig sein wollen. Schöffen sind ehrenamtliche Richter mit gleichem Stimmrecht wie Berufsrichter. Sie nehmen an allen während der Hauptverhandlung zu erlassenden Entscheidungen des Gerichts teil.

Für das Schöffenamt kann sich jeder Deutsche bewerben, der zu Beginn der Amtsperiode (1.1.2019) mindestens 25 Jahre und noch nicht 70 Jahre alt ist, sofern er bei Aufstellung der Vorschlagsliste im Kreisgebiet Düren wohnt und die deutsche Sprache beherrscht. Wer zu einer Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten verurteilt wurde oder gegen wen ein Ermittlungsverfahren wegen einer schweren Straftat läuft, ist von der Wahl ausgeschlossen. Auch hauptamtlich in oder für die Justiz Tätige und Religionsdiener sollen nicht zu Schöffen gewählt werden.

Schöffen sollten über soziale Kompetenz verfügen, also das Handeln eines Menschen in seinem sozialen Umfeld beurteilen können. Von ihnen werden Lebenserfahrung und Menschenkenntnis erwartet. Das verantwortungsvolle Amt eines Schöffen verlangt in hohem Maße Unparteilichkeit, Selbstständigkeit und Reife des Urteils, aber auch geistige Beweglichkeit und – wegen des anstrengenden Sitzungsdienstes – gesundheitliche Eignung.

Interessierte Bürger können sich bis zum 31. März schriftlich beim Ordnungsamt der Gemeinde Aldenhoven, Dietrich-Mülfahrt-Straße 11-13, 52457 Aldenhoven, bewerben. Bewerbungsvordrucke stehen unter www.schoeffenwahl.de zur Verfügung.