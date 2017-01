Die erste Winter-Schauspiel-Werkstatt

Jülich. Bedingt durch die große Resonanz vor und nach der Sommer-Schauspiel-Werkstatt, einem kombinierten Schauspiel-Workshop der Aachener Schauspielschule in Zusammenarbeit mit Haus Overbach und dem Burgtheater Overbach, entschloss man sich kürzlich, im Januar eine „Winter-Schauspiel-Werkstatt“ anzubieten.

Am Wochenende, 14. und 15. Januar, haben die Teilnehmer der Winter-Schauspiel-Werkstatt Gelegenheit, sich in allen praktischen Fächern aus der Schauspielberufsausbildung auszuprobieren. Neben dem Fach Schauspiel, werden die Teilnehmer aller Altersklassen (ab 16) in Tanz, Gesang, Sprecherziehung, Bühnenkampf und Camera-Acting (Film-Schauspiel) unterrichtet.

Besonders geeignet ist die „WSW“ für junge Menschen, die nach Berufsorientierung suchen und einmal hautnah erleben wollen, wie eine professionelle Schauspielausbildung praktisch erlebt wird. Die Winter-Schauspiel-Werkstatt findet statt in der Schauspielschule Aachen, Sonnenweg 13 in Aachen. Anmelden können sich Interessierte noch bis Mittwoch, 11. Januar, per E-Mail unter kontakt@aachener-schauspielschule.de oder unter Telefon 0241-46375130. Die Teilnahmebegühr beträgt 55 Euro.