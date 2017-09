Die Erfolgsgeschichte Technologiezentrum Jülich im Stadtgespräch

Jülich. Keimzelle und Inkubator zugleich: Das Technologiezentrum Jülich (TZJ) blickt auf 25 Jahre Erfolgsgeschichte zurück. Deswegen war die Einrichtung, in der junge Firmen mit so viel Erfolg wachsen wie sonst nirgends in der Region, eines der Schwerpunktthemen bei der 18. Auflage des Stadtgesprächs unserer Zeitung und des Vereins Stadtmarketing.

Das TZJ ist seit 25 Jahren mittendrin in den Themen Energiewende und Strukturwandel. Prof. Marcus Baumann, Rektor der FH Aachen, der auch der Campus Jülich angehört, stellte in der letzten von drei Gesprächsrunden im TZJ-Palmengarten vor 150 Zuhörern fest: „Das, was hier an Ausgründungen aus Jülich kommt, ist einmalig. Von allen Zentren ist Jülich das erfolgreichste.“

Schon zu Beginn hatte TZJ-Geschäftsführer Carlo Aretz erklärt, dass das TZJ aktuell zu 100 Prozent ausgelastet sei. Das habe auch mit dem Standort zu tun: „Wir haben hier vor Ort eine Kompetenz, die es sonst nirgends im Land gibt. Wir haben das Forschungszentrum, das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt und die Fachhochschule.“

Gewürdigt wurden am Sonntag auch Jülicher, die das TZJ auf den Weg brachten und begleiteten: der ehemalige Landrat Adi Retz beispielsweise, Unternehmer Heinz-August Schüssler oder Wirtschaftsgeograph Professor Michael Gramm.