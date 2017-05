Barmen.

Spricht man Heinz Frey auf das DORV-Zentrum im Jülicher Ortsteil Barmen an, dann blickt er auch in die Zukunft. „Hier kommt unser Anbau hin, ein Café, das ist ideal für die vielen Radfahrer an dieser Route“, sagt er. Und mit dem Rad kommen viele zum Zentrum, das ausgeschrieben für „Dienstleistung und ortsnahe Rundumversorgung“ steht.