Zwei Gästeführungen durch die Stadt mit Blick auf die Frau

In diesem Jahr soll das Jubiläum mit vielen kleinen und größeren Aktionen gebührend gefeiert werden. Vorab kann man sich unter Telefon 02461/63418 oder stadtmarketing@juelich.de zu einer der beiden historischen Gästeführungen anmelden, die an beiden Veranstaltungstagen von 12 bis etwa 13.30 Uhr die Stadt mit Blick auf die Frau vorstellen. Natürlich gehört zu einer Jubiläumsfeier auch das entsprechende Musikprogramm.

Mit einem „Female Day“ am Sonntag werden ab 11 Uhr jeweils zur vollen Stunden verschiedene Künstlerinnen auf einer Bühne ein Geburtstagständchen bringen. Und wer an diesem Tag auf dem Kunsthandwerkerinnenmarkt eines der vielen handgefertigten Produkte kauft, kann eine der in limitierter Auflage produzierten Tragetaschen mit dem abgebildeten Jubiläumsplakat erwerben und die gekauften Kunstwerke stilvoll nach Hause bringen.

Nicht nach Hause, sondern in die Ferne werden an beiden Tagen rund 1000 Luftballons reisen, die sich ein Wettrennen um die längste Strecke liefern. Von den Besuchern des Marktes mit einer Postkarte bestückt, werden die Ballons in die Region ausschwärmen und locken die Finder, die die Karten einfach in den nächstgelegenen Briefkasten werfen, mit zahlreichen attraktiven Preisen in die Herzogstadt. Internet: www.juelich.de/kunsthandwerkerinnenmarkt