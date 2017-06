Der vorerst letzte Gottesdienst in der Erlöserkirche Siersdorf Letzte Aktualisierung: 13. Juni 2017, 15:14 Uhr

Siersdorf. Mit der vorgesehenen Umwandlung der evangelischen Erlöserkirche in Siersdorf in ein Tagespflegehaus des Diakonischen Werkes im Kirchkreis Aachen wird am Sonntag, 18. Juni, um 10 Uhr der vorerst letzte Gottesdienst in der bisher 14-tägig abgehaltenen Folge gefeiert.