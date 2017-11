Der Verein SAMT lädt bedürftige Tierhalter zur kleiner Bescherung ein

Jülich. Auch in diesem Jahr veranstaltet der Verein Soziale Arbeit für Mensch und Tier (SAMT) wieder eine weihnachtliche kostenfreie Futterabgabe für bedürftige Tierhalter.

Aus diesem Anlass laden die Helfer von SAMT am 6. Dezember ins Jülicher SPD-Büro am Walramplatz ein, um bei Kaffee und Plätzchen von den Ehrenamtlichen mit Futter für ihre kleinen und großen Lieblinge eingedeckt zu werden.

Alle Tierhalter mit Tafelausweis oder gültigen Bescheinigung des Sozialamtes melden sich bitte vorher zur genauen Terminabsprache ab sofort an unter Telefon 0157/76810046. Nicht bedürftige Tierhalter und Tierfreunde sind ab 13.30 Uhr ebenfalls sehr herzlich eingeladen.

In schwierigen Lebenssituationen

„Auch in dieser vorweihnachtlichen Zeit ist es unser Anliegen, nicht jene Menschen mit ihren Tieren zu vergessen, die in schwierigen Lebenssituationen auf Hilfe und Rat angewiesen sind, sowohl in eigener Person als auch in Sachen Tierhaltung. Wenn es uns mit dieser Aktion gelingt, solchen Tierhaltern ein Stück weit Unterstützung zu geben, dann hat es sich bereits gelohnt“, sagen die Vorstandsmitglieder von SAMT Jülich.

Ganz aktuell und „sehr passend“ zur Weihnachtsgeschichte berichten die SAMTpfoten, dass derzeit wieder viele Katzen „an die Jülicher Türen klopfen“, abgemagert, fast immer krank, manchmal auch verletzt und völlig entkräftet. Die Aufnahmekapazität ist erschöpft. Die Helferinnen und Helfer von SAMT bitten daher alle Jülicher Tierfreunde inständig: „Macht die Türen auf und gebt den Tieren zumindest ein vorübergehendes Zuhause – stellen Sie sich uns als ‚Pflegestelle auf Zeit‘ zur Verfügung!“

Außerdem wird noch dringend Katzennassfutter gesucht, wer gerne Futter spenden möchte: SAMT Jülich, Telefon 02461/342209, oder Telefon 0157/76810046, auch WhatsApp, Irene.launer-hill@gmx.de, www.s-a-m-t.de. Hier erfährt man auch Näheres zum Thema „ Pflegestelle für Katzen auf Zeit“.