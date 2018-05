Jülich - Der TTC-Erstligakader ist komplett

Jülich. Das Personal für die 1. Liga ist da. Der TTC Indeland Jülich hat seinen Kader für die Saison 2018/2019 in der Tischtennis-Bundesliga (TTBL) mit dem belgischen Nationalspieler Robin Devos komplettiert, wie der Verein mitteilt. Der Angriffsspieler (24) wechselt von der SPG Walter Wels, österreichischer Champions-League-Teilnehmer, in die Herzogstadt.

Devos ist zweifacher flämischer Einzelmeister und war Teilnehmer an der Einzel-WM 2017. Mit dem belgischen Nationalteam spielte er Anfang Mai bei der Mannschafts-WM in Schweden. Der Linkshänder ist trotz seines noch jungen Alters ein sehr erfahrener internationaler Spieler. Da er auch von anderen deutschen Vereinen umworben war, freut sich Manager Arnold Beginn, die Nr. 113 der Weltrangliste an die Rur geholt zu haben.

„Hier hat mein Netzwerk, was ich mir in 40 Jahren Profizeit zugelegt habe, wieder gegriffen. Ich erhoffe mir durch die Nationalspieler Robin Devos und Martin Allegro einen höheren Zuschauerzuspruch aus dem benachbarten Belgien. Damit ist für mich die Identifikation zu unserer Region gegeben, und wir führen die Tradition mit holländischen und belgischen Nationalspielern in Jülich fort.“ Dritter Akteur ist der deutsche U21-Nationalspieler Dennis Klein.