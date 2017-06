„Der Prozess“: Kafka zum Start des Theater-Festivals

Jülich. Mit der Aufführung des Kafka-Klassikers „Der Prozess“ haben sich die beiden Literaturkurse der Q1 des Gymnasiums Zitadelle eine „harte Nuss“ ausgesucht, wie die Kursleiter Jana Pelzer und Ugur Ekenar bekennen.

Seit vergangenen Donnerstag wird das Stück intensiv in der Jülicher Stadthalle einstudiert, wo am Mittwoch um 19.30 Uhr gleichzeitig das Theater-Festival des Gymnasiums beginnt. Eine weitere Aufführung folgt am Donnerstag um 19.30 Uhr.

Zur Kooperation der Kurse ist es gekommen, um die insgesamt 30 Rollen überhaupt besetzen zu können. Weitere Pennäler, die auch das Bühnenbild gestaltet haben, sind unter anderem damit beschäftigt, die Technik zu bedienen.

„Ein bischen Adrenalin braucht man“, sagt Pelzer zum Lampenfieber, das umso stärker steigt, je näher die Aufführung rückt.