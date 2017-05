Jülich.

Eine Kirche ist nun mal keine Garage. So erklärt der Aachener Architekt Professor Joachim Loseck, warum der Kirchturm der Propstei eine so langwierige Sache ist. Pi mal Daumen um den Beginn der Sommerferien herum soll das Gerüst um den größten Jülicher Kirchturm herum abgebaut werden. „Die Arbeiten am Turm waren dringend notwendig“, sagt Loseck und schiebt noch „sehr drigend“ hinterher.