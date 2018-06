Zur Person: Vom Drummer zum Bläser

Der Kölner Tenorsaxophonist, Komponist und Arrangeur Paul Heller, der am 21. April 1971 in Jülich geboren wurde, gewann schon als Jugendlicher drei erste Preise bei „Jugend jazzt NRW“: 1983 und 85 als Schlagzeuger, 1986 mit dem Tenorsaxophon. Heller wurde zudem mit dem „Kulturförderpreis des Landes NRW“ ausgezeichnet.

Später hat er im Jugendjazzorchester NRW und im Bundesjazzorchester gespielt, bevor er von 1990 bis 1994 bei Wolfgang Engstfeld an der Musikhochschule Köln studierte. Seit 2005 spielt Paul Heller bei der WDR Big Band Köln, in eigenen Bands und in weiteren Projekten.