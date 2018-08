EDEREN - Der HSV gewinnt mit 5:1-Finalsieg den MH-Cup

EDEREN. Während der Sportwoche des SC Ederen um den MH Cup wurden den zahlreichen Zuschauern wieder spannende Spiele geboten. Eröffnet wurde die Turnierwoche mit dem Einlagespiel des gastgebenden SC Ederen als A-Ligist gegen den B-Ligisten SC Erkelenz.

Zwei unterschiedliche Halbzeiten kennzeichneten diese Begegnung. Dominierte der B-Ligist in der ersten Hälfte und führte bereits 4:1, so übernahm der A-Ligist das Kommando in Hälfte 2 und schaffte den verdienten und gerechten Ausgleich zum 4:4 Endstand.

Ausgeglichene 1. Halbzeit

In der Vorrunde unterlag der SSV Katzem/STV Lövenich dem Vorjahressieger SC 1920 Breberen mit 2:4. Der Hambacher SV besiegte den ersatzgeschwächten FC 06 Rurdorf mit 6:0. Somit standen sich im Finale der SV Hambach und der SC Breberen gegenüber. Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit stand es 1:1.

In der 2. Hälfte konnte der kleine HSV noch zulegen und gewann schließlich hochverdient mit 5:1. Günter Spelthann als 1. Vorsitzender bedankte sich bei allen Teilnehmern und Helfern. Marcel Hirtz als Sponsor des MH-Cups überreichte Pokal und Siegercheck verbunden mit dem Dank und der Zusage, die Verbundenheit zum SC Ederen auch weiter aufrecht zu erhalten.

Das Rahmenprogramm am Wochenende fand mit einem Lebendkicker-Turnier und der Kinderolympiade großen Anklang. Die schon zur Tradition gehörende Altherren-Auswahl Kreis Heinsberg besiegt das AH Team aus Brachelen 3:1. Anschließend wurde mit DJ-Unterhaltung das Sommerfest gefeiert.

Am letzten Tag zeigten auch die Kleinsten – Bambini/F-Jugend des SC Ederen – ihr Können, unterlagen aber Welldorf-Güsten mit 0:3. In einem weiteren Einlagespiel war SC Ederen II gegen SCB Laurenzberg lange Zeit ein gleichwertiger Gegner musste sich aber letztendlich mit 0:3 geschlagen geben.

Eine Hüpfburg erfreute die Kinder und das Kaffee-Kuchen-Büfett sowie die Ederener Grill-Spezialitäten fanden reichlich Abnehmer. Der Gastgeber zeigte sich sehr zufrieden mit dem hohen Publikumszuspruch während der Sportwoche.