Jülich - Der erste Blaulichttag auf dem Jülicher Schlossplatz

Jülich.

Die Jülicher Hilfsorganisationen präsentieren am Samstag, 2. Juni, ab 10 Uhr auf dem Schlossplatz in Jülich einen Teil ihre täglichen Aufgaben für die Sicherheit in der Stadt. Der erste Blaulichttag beinhaltet neben der Ausstellung der Fahrzeuge der einzelnen Organisationen mehrere Vorführungen, Infostände und Mitmach-Stationen.