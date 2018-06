Jülich.

Der Brückenkopf ist kein kleines Geheimnis der Jülicher Geschichte. Im Gegenteil: „Sie ist die einzige in Deutschland erhaltene französische Festung dieser Größe aus dieser Zeit. Selbst für die Franzosen ist das ein absoluter Höhepunkt“, sagte der Jülicher Historiker Guido von Büren. Was viele aber nicht wissen: Der Brückenkopf ist heißer Kandidat auf den Titel der größten Fehlkonstruktion in der Geschichte der Stadt.