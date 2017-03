Jülich/Würselen.

Nach zwölf Spielen ohne Niederlage ist am Samstagabend die grandiose Erfolgsserie des TTC Indeland Jülich in der 2. Tischtennis-Bundesliga gerissen. Besonders bitter dabei ist nur, dass – genau wie in der vergangenen Saison – der TSV Bad Königshofen dem TTC in einem Spiel mit finalem Charakter den Meistertitel quasi vor der Nase wegschnappte.