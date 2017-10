Dem TTC Indeland gelingt die Pokalsensation

Jülich. Als Sensationssieger durften sich Spieler, Trainer und Betreuer des TTC Indeland Jülich fühlen, nachdem der Zweitligist den noch ungeschlagenen Tischtennis-Bundesligisten Post SV Mühlhausen mit 3:1 aus der Nordhalle geschickt hatte. Damit ziehen die Herzogstädter ins Viertelfinale um die Deutsche Pokalmeisterschaft ein.

Mit dem sehr zufriedenen Trainer Miroslav Broda sprach unser Mitarbeiter Thomas Mauer über den Erfolg und die Aussichten.

Gab es Anzeichen für Sie, dass wir dieses Ergebnis bekommen?

Miro Broda: Nein, das hatte ich nie. Aber wir haben heute zwischendurch auch mal ein bisschen Glück gehabt, dass die Jungs in den entscheidenden Momenten die Punkte gemacht haben. Sie haben etwas riskiert, und das ist dann auch gut gegangen.

Haben Sie vor dem Spiel und in den Auszeiten die Spieler zu viel Mut aufgefordert?

Broda: Gerade Martin Allegro habe ich aufgefordert, an der Platte Druck zu machen. Das hat er von Anfang an verstanden und hervorragend umgesetzt. Der muss das aber auch vorher trainiert haben, so gut wie er das gemacht hat. Ich war echt überrascht.

Im ersten Spiel schien der Mühlhausener Ionecu mit sich sehr unzufrieden zu sein. Stimmte die Psyche nicht?

Broda: Nein, das ist seine Art zu spielen. Ich habe ihn vor kurzem bei einem Turnier beobachtet. Wenn es nicht so läuft, hat er seine eigenen Mechanismen, sich zu beruhigen.

Altersmäßig lagen deutliche Unterschiede zwischen Jülich und Mühlhausen. Deutet sich da auch ein Wechsel an?

Broda: Unsere Spieler sind noch nicht so alt, dass man von einem Generationswechsel spechen könnte. Heute waren die Mühlhausener sicher ein wenig überrascht, wie unsere Jungs aufgetreten sind und gespielt haben. Gerade wenn man sich die Weltrangliste anschaut, so bestehen enorme Unterschiede. Heute haben alle von uns über ihren Verhältnissen gespielt. Wenn wir so weiter spielen, sind wir in der Zweiten Liga ganz weit oben.

Sie hatten heute nichts zu verlieren?

Broda: Ja, wir konnten nur gewinnen. Wenn auch mit ein wenig Glück. Aber heute hat einfach alles gestimmt.

Die Einzel heute haben am Limit ihrer Möglichkeiten gespielt. Aber wie werden sich die Doppel entwickeln, die im ersten Spiel ein ziemlicher Ausfall waren?

Broda: Wir werden in Dortmund anders spielen. Die Zusammenstellung Afanador mit Rasmussen hatte gar nicht geklappt, das zweite Doppel war ein wenig besser. Aber da müssen umstellen, denn ich bin der festen Überzeugung, dass wir mit den Doppeln trumpfen können. Weil die Spieler insgesamt sehr ausgeglichen sind.

Das setzt voraus, dass die Doppel harmonieren.

Broda: Ich war ziemlich überrascht, dass wir so schlecht waren. Aber es war das erste Mal, wir konnten das vorher nicht trainieren und werden sicher von Spieltag zu Spieltag besser.

Eine schwierige Voraussetzung?

Broda: Ja, wir haben zwei Stunden an jedem Spieltag zur Verfügung, für die Doppel bleiben allenfalls 20 Minuten. Da kann man ein paar Dinge ausprobieren, und ich bekomme ein Gefühl dafür, was zu erwarten ist. Für mich ist jedes Spiel wie ein Schachspiel.