Jülicher Land.

Das Verhältnis von Mensch zu Haustier ist in der Regel ein besonderes, was sich auch und vor allem an Weihnachten manifestiert, wenn die Festtagsfreude gerne mit dem fellbewährten oder gefiederten Hausgenossen geteilt wird. „Hund und Katze werden am meisten beschenkt“, weiß Andrea Wirtz vom Garten- und Zoocenter Mack in Jülich, wobei der beste Freund des Menschen meist noch eine Spur besser abschneide.