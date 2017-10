Das Füttern schadet Tieren und Schwanenteich

Jülich. Vergangenen Freitag wurden Brötchen, diesmal sogar verschimmelt und mit Plastiktüte, in den Schwanenteich geworfen. Unabhängig davon, dass die Tiere mit Brot nicht artgerecht gefüttert werden und durch das Plastik auch zu Tode kommen können, ist hier der Tatbestand einer Gewässerverunreinigung gegeben.

Die Entfernung des Brotes inklusiv Plastikmüll durch Mitarbeiter des Bauhofes kostete rund 100 Euro, die bei Auffinden des Verursachers diesem in Rechnung gestellt werden, kündig die Stadt an.

Täglich würden Wasservögel, Nutrias, Fische etc. am Schwanenteich, an der Promenade oder an der Rur mit Brotresten gefüttert. Viele fütterten die Tiere mit ihren Kindern oder Enkeln, weil es so niedlich sei. Andere fütterten aus falsch verstandener Tierliebe oder weil sie übrig gebliebenes Brot nicht wegwerfen möchten. Immer wieder landen auch ganze Brote oder Brötchen im Wasser.

„Mittlerweile werden die Tiere fast stündlich mit Brot ,bombardiert‘“, heißt es weiter. Brot sei aber keine Nahrung für Enten oder andere Tiere. Die nicht gefressenen Reste sinken auf den Gewässergrund, wo das sich zersetzende Brot den im Wasser vorhandenen Sauerstoff verbraucht. Dadurch könnten sich gefährliche Bakterien vermehren, die als Nervengift wirken und z.B. für Enten tödlich sein können, warnt die Stadt. Zusätzlich dünge das gefressene Brot über den Kot der Enten das Wasser. Das biologische Gleichgewicht im Gewässer wird empfindlich gestört und könne im schlimmsten Fall sogar umkippen. Zudem locke das am Ufer liegengebliebene Brot Ratten an.

Das Füttern der Tiere mit Brot habe nichts mit Tierliebe zu tun. Vielmehr werde den Tieren und dem Gewässer geschadet.