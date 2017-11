Das Da Theater begeistert mit „Irgendwie Anders“ Kirchberger Kinder

Kirchberg. Das Das Da Theater ist im Aachener Land eine feste Größe. Umso erfreulicher war es, dass das Theater kürzlich mit seinem aktuellen Stück „Irgendwie Anders“ im Kindergarten St. Michael in Kirchberg zu Besuch war.

Das Theaterstück „Irgendwie Anders“ erzählt von einem Wesen, das einfach irgendwie anders ist. Egal wie sehr sich Irgendwie Anders bemüht, es kann nicht so sein wie die anderen. Es kann nicht so toll tanzen wie die beiden Hasen, nicht so schön singen wie die zwei Affen und kein anderer möchte mit ihm spielen.

Diese schauspielerisch dargestellte Situation kennen die meisten Kinder: Zwei tun sich zusammen und schließen einen Dritten beim Spielen aus.

Am Ende des Stücks trifft Irgendwie Anders ein Wesen, das auch irgendwie anders ist. Beide merken, dass, egal ob Mensch oder Tier, alle immer anders sind als man selbst und werden Freunde.

Das Das Da Theater wirbt mit diesem Theaterstück kindgerecht für mehr Toleranz jenen gegenüber, die „irgendwie anders“ sind. Mit viel Liebe zum Detail und Live-Musik wurden die Kinder sofort in den Bann der Schauspieler gezogen. In Vorbereitung auf die Aufführung wurde im Kindergarten das Buch „Irgendwie Anders“ von Kathryn Cave und Riddell gelesen und besprochen, so dass die Kinder auf den Inhalt des Stückes vorbereitet wurden.

Das Stück bedient eine Zielgruppe von Kindern ab drei Jahren und war somit auch schon für die Kleinsten der Einrichtung gut zu verstehen. Es wurde gestaunt, gelacht und vor allem viel gelernt. Rundum: Es war ein tolles Erlebnis für alle Kinder und das gesamte Team des Kindergarten St. Michael.

Das Bilderbuch „Irgendwie Anders“ wurde mit dem Unesco-Preis für Kinder- und Jugendliteratur ausgezeichnet und die Inszenierung hat die Kindergartenkinder in Kirchberg so begeistert, dass der Besuch des Das Da Theater im nächsten Jahr wieder fest eingeplant werden soll.