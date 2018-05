Barmen - Das Abenteuer Wissenschaft lockt: Dreitägige Workshop-Reihe für Kinder

Das Abenteuer Wissenschaft lockt: Dreitägige Workshop-Reihe für Kinder Letzte Aktualisierung: 6. Mai 2018, 18:59 Uhr

Barmen. In der Pfingstferienwoche richtet das Science College Overbach in Barmen eine dreitägige Workshop-Reihe für Kinder im Alter von 6 bis 9 Jahren aus. Unter dem Titel „Abenteuer Wissenschaft“ erhalten die kleinen Forscherinnen und Forscher Einblicke in die spannende Welt der Biologie, Chemie und Physik.