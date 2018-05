Selgersdorf - Dachstuhlbrand in Selgersdorf hält die Feuerwehr in Atem

Selgersdorf.

Zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr haben in Selgersdorf seit dem frühen Mittwochmorgen gegen ein Feuer gekämpft, das gegen 3.30 Uhr in einem Haus auf der Altenburger Straße ausgebrochen war. Verletzt wurde bei dem Brand niemand: Zwei Bewohner des Gebäudes konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen, zwei Hunde wurden gerettet.