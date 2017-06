Claudia Krummen ist dritte Titzer Schützenkönigin

Titz. Am Fronleichnamstag hat die St. Antonius Schützenbruderschaft Titz ihre Majestäten für die Regentschaft 2017/18 ermittelt. Der Festtag begann mit der zentralen Fronleichnamsfeier in Rödingen. Nach der Messe ging es zum Frühschoppen ins Schützenhaus, Im Grüntal. Am frühen Nachmittag startete das Preisvogelschießen, ab 14 Uhr wurde der Sieger des ersten Hauptpreisvogels ausgeschossen.

Das anschließende Schießen um das Amt des Ehrenkönigs, dem sich drei ehemalige Könige stellten, gewann Peter Krummen mit dem 105. Schuss.

Nach einem kurzen Gewitterschauer begann der Wettbewerb um die Prinzenwürde, der traditionell mit der Armbrust ausgetragen wird. Eröffnet mit dem Ehrenschuss von Vanessa Emmerich, stellten sich zwei Bewerber – Saskia Emmerich und Leonard Krummen – dem Wettkampf um die Prinzenwürde. Mit dem 46. Schuss stand Leonard Krummen als Sieger fest.

Nachdem ein weiterer Hauptpreisvogel ausgeschossen war, begann der von allen Besuchern mit Spannung erwartete Wettbewerb um die Königswürde. Eröffnet mit dem Ehrenschuss von Brudermeister Gerd Leyendecker sowie vom amtierenden König Peter Wirtz, stellte sich mit Claudia Krummen erneut eine Schützenschwester dem Wettkampf um die Königswürde. Weiterer Bewerber um das Königsamt war Heinz Lich. Bereits mit dem 21. Schuss fiel der Königsvogel unter großem Beifall der Anwesenden von der Stange. Somit stand Claudia Krummen als Siegerin fest. Damit hat die St.-Antonius-Schützenbruderschaft Titz in ihrer 575-jährigen Vereinsgeschichte zum dritten Mal eine Königin.

In einer feierlichen Krönungsmesse in St. Cosmas und Damian erhielten die neuen Majestäten bereits am 17. Juni aus den Händen von Präses Dieter Telorac die Schützenketten.

Die St. Antonius Schützenbruderschaft bittet schon heute alle Titzer Bürger, die neuen Repräsentanten, Familie Krummen – Claudia, Leonard und Peter – beim anstehenden Schützenfest zu unterstützen. Die St. Antonius-Schützen feiern dann ihr 575-jähriges Bestehen im Rahmen des Bezirksbundesfestes.

Die geplante Programmfolge für dieses Fest sieht vor, am Freitag die „3. Große Titzer Partynacht“. Zur musikalischen Unterhaltung wurde der von vielen Kölner Großveranstaltungen bekannte Kölner DJ BaLou engagiert und als Highlight die Kölner Band „Miljö“. Abgerundet wird die Veranstaltung mit einer professionellen Licht- und Lasershow. Bei den ortsansässigen Zweigstellen der Sparkasse Düren sowie der Raiffeisenbank Erkelenz sind Karten im Vorverkauf erhältlich. Am Samstag folgt der Dorf- und Majestätenball mit der Tanzkapelle „Party Express“, am Sonntag die Schützenmesse, musikalischer Frühschoppen und Festzug mit Parade, an dem diesmal neben den Gast- und Dorfvereinen auch die Bruderschaften des Bezirksverbandes Jülich teilnehmen. Anlässlich der Jubiläumsfeierlichkeiten ist bereits für den 2. September der Festkommers mit Standartenübergabe und „Großer Zapfenstreich“ geplant.