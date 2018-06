Die Mitwirkenden an sechs Tagen und an fünf Orten

Das Programmgerüst des Jülicher „Classic Festivals Impressions“ steht, Änderungen sind noch möglich. Zum Auftakt am Mittwoch, 29. Mai, spielen Kathrin ten Hagen (Violine), Mirjam Tschopp (Viola), Francesco Mastromatteo (Violoncello) und Gerald Fauth (Klavier) in der Schlosskapelle unter anderem Beethovens Klaviertrio Nr. 11 in G-Dur und César Francks Klavierquintett in f-Moll. Am 30. und 31. Mai erfolgen Konzerte in der Christus- beziehungsweise Propsteikirche, am 1. Juni in der Aula des Gymnasiums Zitadelle (Collegium Musicum) am 2. Juni in der Aula Haus Overbach (Festivalorchester und Junger Chor Overbach). Das Abschlusskonzert ist am 3. Juni in der Schlosskapelle.

Mitwirkende Künstler und Professoren sind unter anderem: Michael Dahmen (Gesang/Jülich), Prof. Stefan Palm (Klavier, Orgel/Jülich), Kathrin ten Hagen (Violine/Jülich), Christina Wright-Ivanova (Klavier/Boston, USA), Francesco Mastromatteo (Cello/Lucera, Italien), Mirjam Tschopp (Viola/ Zürich), Prof. Katharina Deserno (Cello/Frankfurt), Prof. Gerald Fauth (Violine/Leipzig), Prof. Brigitte Lindner (Gesang/Köln).