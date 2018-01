Jülicher Land - Busfahrer auch im Jülicher Land händerringend gesucht

Unverzichtbar in der Personenbeförderung

In Nordrhein-Westfalen gab es Ende 2014 767 private Busunternehmen mit rund 14 000 Beschäftigten und 8277 Bussen insgesamt. Davon wurden 4669 nur im Linienverkehr und 1515 nur im Gelegenheitsverkehr eingesetzt. 2093 Busse wurden gemischt eingesetzt (alle Zahlen: Verband Nordrhein-Westfälischer Omnibusunternehmen).

Die Zahl der beförderten Personen im Reiseverkehr schätzt der Verband auf rund zwölf Millionen Personen. Nach NWO-Berechnungen decken die privaten Omnibusunternehmen einen Verkehrsleistungsanteil von rund 35 Prozent am ÖPNV mit Bussen in NRW ab. Busse bleiben für die Personenbeförderung unverzichtbar. Sie seien das sicherste Verkehrsmittel und dazu kostensparend und flexibel. Und sie schnitten in der Umweltbilanz ausgezeichnet ab.