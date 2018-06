Aldenhoven - Buntes Straßenfest zum 11. Triathlon

Aldenhoven. Die deutsche, wenn nicht sogar die internationale Triathlon-Szene blickt am Sonntag, 24. Juni, auf Aldenhoven und das Indeland. Bereits zum elften Mal stürzen sich um 10 Uhr die ersten der rund 1700 Teilnehmenden aus der ganzen Welt in die Fluten des Blausteinsees.

Per Rad geht es anschließend quer durchs Indeland bis nach Aldenhoven, wo im Römerpark die Räder gegen die Laufschuhe getauscht werden. Auf einem Rundkurs laufen die Sportler mehrmals durch den Ortskern, um im Römerpark den Zieleinlauf zu erreichen.

Ab 12 Uhr, pünktlich zur Ankunft der ersten Läuferinnen und Läufer, startet im Ortskern von Aldenhoven das von der Entwicklungsgesellschaft Indeland gesponsorte Straßenfest zum 11. Indeland-Triahtlon. Gegen 15 Uhr wird Clown Willi vom „Circus Gioco“ auf der Show-Bühne, die erstmalig am Ludwig-Gall-Haus aufgebaut wird, Kinderaugen zum Leuchten bringen, bevor Mädchen und Jungen der Integrativen Kindertagesstätte Regenbogen einige Tänze darbieten.

Das leibliche Wohl kommt natürlich auch nicht zu kurz: Mit der Marinekameradschaft Aldenhoven werden Mitarbeiterinnen der Kita Regenbogen rund ums Ludwig-Gall-Haus die Gäste versorgen. Unterstützung erhalten sie vom alteingesessenen Betrieb „Optik Uhren Schmuck Klaus Kriescher“, der wie an jedem Thriathlon-Sonntag seine Türen für Kunden und Neugierige öffnen wird. Für die musikalische Unterhaltung und Moderation sorgt während des gesamten Tages Franz-Josef „Juppi“ Derwall.

In Sichtweite des alten Turms lädt die St. Sebastianus Schützenbruderschaft Aldenhoven 1450 zum Verweilen bei Speisen vom Grill und Kaltgetränken ein. Für Interessierte sind an diesem Tag die Türen des Alten Turms geöffnet. Mitglieder der Bruderschaft stehen bei Fragen zu dem rund 600 Jahren alten Gemäuer und dem dort untergebrachten Schützenmuseum gerne zur Verfügung.

Kostenlose Parkplätze sind für Sportler und Besucher im Ort und in der näheren Umgebung in ausreichender Zahl vorhanden und ausgeschildert. 35 freiwillige Helfer sorgen als Streckenposten entlang der Radstrecke im Ortskern dafür, dass sich Autofahrer und radfahrende Triathleten nicht in die Quere kommen. Dank der erfolgreichen Zusammenarbeit der ortsansässigen Gewerbetreibenden, Vereine und Institutionen wird das Sportevent zu einem kurzweiligen Erlebnis für die ganze Familie werden.