Hottorf.

Die Verleihung des Bürgerpreises der Linnicher SPD an die Dorfgemeinschaft Hottorf krönte deren beliebtes Dorffest im Silberjubiläumsjahr. „Die SPD Linnich verleiht den Bürgerpreis seit 1993 an Personen, Vereine oder Institutionen, deren ehrenamtliches Engagement sonst nicht immer im Fokus der Öffentlichkeit steht“, sagte die Linnicher Bürgermeisterin Marion Schunck-Zenker in ihrer Eigenschaft als SPD-Ortsvereinsvorsitzende.