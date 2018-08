Jülich - Bürgerbus-Angebot als ehrenamtlicher Service

Jülich. Der Jülicher Bürgerbus bringt die Fahrgäste zu ihrem Ziel. Wer zum Friseur, zum Einkaufen oder zum Friedhof möchte oder wer sein Kind zur Musikschule oder zum Sportverein bringen möchte, ist hier richtig. Dank der „kleeblattförmigen“ Route ist eine individuelle und flexible Beförderung der Fahrgäste möglich.

Der Bürgerbus fährt viertelstündlich das Stadtzentrum an, an allen Arbeitstagen montags bis samstags. Es gibt außerdem ermäßigte Brückenkopf-Park-Eintrittspreise für Bürgerbus-Fahrgäste. Gegen Vorlage des tagesaktuellen Bürgerbustickets erhält der Fahrgast, der den Park besuchen möchte, eine Ermäßigung von einem Euro. Schwerbehinderte werden mit entsprechendem Ausweis, inklusive Beiblatt, kostenlos befördert.

Die Fahrpläne und Flyer mit Fragen und Antworten rund um das Bürgerbusangebot gibt es an der Infotheke der Stadt Jülich, der Tourist-Info, im Stadtteilzentrum, bei Ärzten und Apothekern und vielen anderen Geschäften in der Innenstadt. Digital sind die Informationen hier verfügbar www.juelich.de/buergerbus. An Sonn-, Feiertagen sowie am 24. und 31. Dezember findet keine Beförderung statt.

Unterstützer willkommen

Wer einen großen Fahrplan benötigt, selbst Fahrer werden möchte oder als Mitglied das ehrenamtliche Angebot des Vereins gemäß des Leitsatzes „Bürger fahren Bürger“ unterstützen möchte, kann sich an Claudia Tonic-Cober unter: Tel. 02461/63268 oder via E-Mail CTonic-cober@juelich.de wenden. Sie hilft auch Sponsoren weiter, die den Verein beispielsweise mit der Anmietung einer Werbefläche auf dem Bus unterstützen möchten.

Der Bürgerbus wird von Ehrenamtlern betreut und betrieben.