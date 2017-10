BSG beendet die Kleinfeldmeisterschaft 2017

Jülich. Zum 54. Mal wurde die Fußball-Meisterschaft für Institutsmannschaften des Forschungszentrums Jülich ausgespielt. Von Mai bis September 2017 traten neun Mannschaften an, um den Meister zu ermitteln. Im Modus „Jeder gegen Jeden“ wurden 36 Spiele ausgetragen.

Insgesamt kamen 139 Spieler/innen zum Einsatz. Von den erzielten 311 Toren fielen drei per Elfmeter und waren vier Eigentore. Mit einer grandiosen Leistung während der gesamten Spielrunde sicherte sich das Team der Finanzen unbesiegt den Meistertitel. Zweiter wurde die Mannschaft der Mathematisch-Technischen Assistenten (MTA) vor „IEK Photonensturm“ und der Mannschaft Zentralbibliothek und Unternehmenskommunikation International (ZBUK).

Die sehr hoch eingeschätzte Mannschaft des Projektträgers Jülich (PtJ) musste sich mit dem fünften Platz begnügen, gefolgt vom „FC Futbolo“, einem Team, dass den italienischen Catenaccio bevorzugte. Tabellensiebter wurde die Mannschaft des Peter Grünberg Instituts (PGI). JEN-SO als Dauerteilnehmer der Fußballrunde eroberte sich Platz acht vor der erstmalig teilnehmenden Fußballmannschaft des „FC IEK“.

Nicht nur der Tabellenerste wurde bei der Kleinfeldrunde 2017 ermittelt, sondern auch das fairste Team. Es blieb bis zum letzten Spieltag offen, wer sich den Fairnesspokal sichern würde. Am Ende holte sich das PGI die begehrte Trophäe, weil sich die bis dahin führende Mannschaft der Finanzen in Ihrem letzten Spiel eine gelbe Karte einhandelte und auf Rang drei zurückfiel.

Insgesamt wurden über die gesamte Spielrunde nur acht gelbe Karten von den Schiedsrichtern verteilt und kein/e Spieler/in des Feldes verwiesen.

Ebenso spannend blieb es, wer in diesem Jahr die Torjägerkanone bei der Meisterschaftsfeier im Seecasino aus den Händen des Sportwarts entgegennehmen durfte. Dennis Oliveira setzte sich in dem letzten Spiel der Fußballrunde gegen JEN-SO an die Spitze.

Albert Gesekus bedankte sich als Vorsitzender der Betriebssportgemeinschaft bei allen Akteuren für die überaus faire Fußballrunde und übernahm mit Sportwart Manfred Plum die Siegerehrung im Seecasino. Besonderes Lob erhielten die Schiedsrichter Alain Doumit und Johannes Neuss, der seit über dreißig Jahren für die BSG als Unparteiischer die Spiele leitet.

Nach einem gemeinsamen Imbiss wurden die Teilnehmer in ihre Institute verabschiedet, mit dem Hinweis, dass am 3. März 2018 das 43. interne Hallenfußballturnier des Forschungszentrums in der Halle an der Berliner Straße in Jülich ausgerichtet wird.