Jülich.

Es gibt Fußball- und Schwimmvereine, auch Brieftaubenzüchter und Wanderfreunde tun sich in gemeinnützigen Vereinen zusammen. Dass es auch Briefmarkensammlervereine gibt, mag in Vergessenheit geraten zu sein. Auch in Jülich gibt es eine Briefmarken-Sammler-Vereinigung, und zwar bereits seit 1959.