Linnich.

Markus Tischer, Projektentwickler der MLK Consulting GmbH & Co. KG aus Erkelenz, stellte in der jüngsten Sitzung des Linnicher Ausschusses für Stadtentwicklung und Umwelt ein Windkraftprojekt vor, das bei den Ausschussmitgliedern offenbar einen Denkprozess in Gang gesetzt hat, denn Tischer schnitt das Thema „Repowering“ für ein ganz bestimmtes Areal an.