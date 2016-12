Aldenhoven.

Es ist eine lange bewegende Geschichte von einem kurzen Leben, das geprägt war von Leid, Schmerz, Trennung und Abschied. Sie beginnt 1922 in Warschau, wo Michel Ernst in eine jüdische Familie hineingeboren wird, endet zunächst einmal im Dezember 1944 in Alsdorf, als der junge Mann unter tragischen Umständen zu Tode kommt, und nimmt ihren Neuanfang im Jahre 2005.