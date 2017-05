Belohnung fürs Auffinden gestohlener Ölgemälde ausgesetzt

Krauthausen. Bereits im Februar kam es zum Einbruch in ein freistehendes Einfamilienhaus in Krauthausen. Der Geschädigte setzt nun eine Belohnung aus.

Zwischen Dienstag, 28. Februar, 12 Uhr, und Mittwoch, 1. März, 11.45 Uhr, hatten die Unbekannten Täter genutzt, um ein Fenster aufzuhebeln. Über dieses gelangten sie in das Haus an der Straße Am Alten Bahnhof und entwendeten unter anderem insgesamt sieben Ölgemälde. Der Eigentümer der Bilder hat eine Belohnung von 3000 Euro fürs Wiederauffinden ausgesetzt. Während von zwei Bildern Fotos existieren, können die anderen nur beschrieben werden.

Foto 1: Querformat, ca. 50x80 cm: Winterlandschaft in den Niederlanden mit Schlittschuhläufern auf einem zugefrorenen See. An beiden Seiten des Sees befinden sich Häuser. Im Vordergrund Darstellung eines Schlittens auf dem Eis (Ende 19. Jahrhundert).

Foto 2: Hochformat, ca. 70x40 cm: Waldweg mit Bäumen (Ende 19. Jahrhundert).

Querformat, ca. 70x100 cm: Darstellung einer Arbeitsszene in einer Walzstraße in einem Stahlwerk, Im Vordergrund ist ein Stahlarbeiter zu erkennen (um 1920).

Querformat, ca. 70x100 cm: Dorfstraße mit Fußgängern, gesäumt von Häusern des 19. Jahrhunderts im Schnee.

Hochformat, ca. 60x40 cm: Gracht in Gent mit Fußweg und Häusern im niederländischen Stil (Ende 19. Jahrhundert).

Querformat, ca. 40x60 cm: Troika im Schnee (Ende 19. Jahrhundert).

Hochformat, ca. 50x30 cm: Darstellung einer Liebesszene: Dame auf dem Balkon mit Gitarrenspieler, der ihr ein Lied singt (Ende 19. Jahrhundert). Hinweise werden unter Telefon 02421/949-6425 erbeten.