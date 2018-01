Jülich - Beim Schlosskonzert „unter vier Augen“ mit der Pianistin

Jülich.

Der Titel des Konzertes lautete „Unter vier Augen“, angelehnt an die Aussagen zu den „Préludes“ von Claude Debussy, mit denen das Konzert auch eröffnet wurde. Dieser Titel trifft die Intention der Künstlerin Natalia Ehwald, der es gelang, trotz der vielen Zuhörer in der vollbesetzten Schlosskapelle einen intimen Rahmen zu schaffen. So konnte sich die Poesie der Musik entfalten und die Kunst der Pianistin voll genossen werden.