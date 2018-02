Jülich.

In der Vergangenheit hat der Jülicher Stadtrat in der Regel am Ende der Haushaltsberatungen über die Steuer-Hebesätze entschieden. Dann ist klar, was politisch gewollt oder nicht gewollt ist, dann fließen meist noch aktuelle Entwicklungen ein, die anfangs nicht absehbar gewesen sind. Diesmal ist das anders.